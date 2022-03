Veneto: giunta regionale sostiene Recoaro Terme per progetto di rigenerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il borgo storico delle Terme di Recoaro si candida a rappresentare il Veneto come progetto pilota per l’accesso alle risorse del piano nazionale borghi previsto dal Pnrr. Lo ha annunciato l’assessore alla Cultura regionale, Cristiano Corazzari, confermando il parere espresso dal Nucleo di valutazione sulla base delle nove manifestazioni di interesse presentate dai Comuni, che si sono candidati a rappresentare il Veneto come “Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un Borgo a rischio di abbandono o abbandonato”, sostenuto dal Ministero della Cultura con fondi del Pnrr. “E’ un esempio concreto di luogo che, grazie ad un intervento di rigenerazione urbana, potrà contenere lo spopolamento e dare un impulso forte al rilancio dell’attività economica tradizionale”, spiega Corazzari. Il progetto selezionato ed approvato con delibera di Giunta sarà presentato al ministero entro il 15 marzo e successivamente seguirà una fase negoziale condotta da un comitato tecnico istituito dal ministero stesso, tesa alla verifica della proposta progettuale. Il percorso dovrà concludersi entro maggio con l’ammissione a finanziamento della proposta e l’assegnazione delle risorse al soggetto attuatore che ha presentato il progetto. “Oggi è il momento di questo borgo, ma in tutte le proposte ricevute è emersa un’elevata qualità progettuale con idee e strategie di rigenerazione ricche di elementi innovativi. E’ veramente encomiabile l’impegno profuso da Ariano nel Polesine, Borgo Valbelluna, Brenzone sul Garda, Cibiana di Cadore, Pieve di Soligo, Rocca Pietore, Sarmede, Susegana, che, in tempi strettissimi hanno prodotto dei progetti di fattibilità di grande complessità con risultati eccellenti”, conclude Corazzari.(Rev)