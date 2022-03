Camorra: Cantalamessa (Antimafia), ribadire forza e valore uomini dello Stato contro Antistato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intitolazione alla memoria del giudice Rosario Livatino del piazzale a Sant'Antimo, comune sciolto per infiltrazioni attualmente amministrato dalla Commissione Straordinaria, è sicuramente un momento importante per ribadire la forza dello Stato e il valore dei suoi uomini e dei suoi eroi contro l'Antistato, Livatino era e resterà un esempio di consacrazione alla magistratura schierata in prima linea contro la criminalità organizzata nel segno della verità e della giustizia - ha dichiarato Il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa, intervenuto questa mattina in rappresentanza della Commissione Parlamentare Antimafia, alla cerimonia della stele commemorativa del giudice siciliano ucciso nel 1990 in un agguato di mafia mentre si recava senza scorta in tribunale. "Insieme al Prefetto di Napoli Claudio Palomba abbiamo visitato quella che sarà la nuova tenenza dei Carabinieri di Sant'Antimo, un ulteriore presidio di legalità sul territorio". (ren)