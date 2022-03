Ucraina: Refosco (Cisl Veneto), cambiare norme su lavoro per rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del 13.mo congresso regionale della Cisl Veneto, il segretario regionale Gianfranco Refosco ha spiegato le difficoltà legate all’inserimento lavorativo dei profughi. “E’un tema che non riguarda solo gli ucraini, ma tutti quelli che arrivano da scenari di guerra. Purtroppo le norme nazionali vigenti prevedono che i rifugiati non possano lavorare, neanche se vogliono. Serve quindi una modifica normativa, considerando l’inclusione e l’inserimento. In questo senso in Veneto abbiamo il grande patrimonio dei centri di formazione professionale, che possono essere attivati per affrontare situazioni come questa”. (Rev)