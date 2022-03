Stellantis: Re David (Fiom-Cgil), a tavolo al Mise nessuna risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sono arrivate risposte: in questo incontro non ci sono state date novità sul piano strategico e occupazionale di alcun tipo”. Lo ha detto Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil, al termine del tavolo al Mise su Stellantis. “L’unica novità è il fatto che viene mantenuta la panda fino al 2026 a Pomigliano e la conferma della Gigafactory”, ha spiegato, aggiungendo che “è per questo motivo che ribadiamo insieme agli altri sindacati la richiesta di incontro con Tavares”. Inoltre, “abbiamo ribadito al governo la richiesta di incontro per quanto riguarda tutta la componentistica del settore automotive che abbiamo formulato insieme a Federmeccanica”.(Rin)