Stellantis: Palombella-Ficco (Uilm), gigafactory in dirittura di arrivo a Termoli, confermata seconda vettura a Pomigliano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Inoltre a Pomigliano - proseguono Palombella e Ficco - la nuova Alfa Tonale è ai blocchi di partenza e al contempo è stata deliberata la prosecuzione della produzione della Panda fino al 2026, con effetti positivi anche sulla fabbrica di meccanica di Torino che ne produce i cambi. Con una panoramica generale su tutti i siti Stellantis ha infine confermato gli impegni assunti nei confronti del nostro Paese: a Melfi si conferma la assegnazione della futura piattaforma medium che avrà quattro modelli multimarca; a Mirafiori si procede con la nuova piattaforma Maserati e gli imminenti lanci della gran turismo e della gran cabrio; a Cassino è prossimo il lancio della Maserati Grecale; a Modena è partita la super sportiva MC20 fra poco anche nella versione spider; la fabbrica di Atessa continuerà ad essere strategica nel progetto di crescita nel settore dei veicoli commerciali per cui sarà costituita una apposita business unit, cosa di cui beneficeranno anche le fabbriche di Verrone e di Pratola Serra, che produrrà l’intera gamma di motori diesel per tutti i veicoli commerciali del gruppo; per VM si prevede di espandere la produzione dei motori marini e di specializzare il sito su ulteriori competenze legate all’elettrico, ma su questo punto occorrerà assolutamente un ulteriore aggiornamento già programmato per il prossimo incontro in sede ministeriale”. (segue) (Rin)