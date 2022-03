Ucraina: assindustria Venetocentro, 67 aziende offrono lavoro o alloggio per i profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese di Padova e di Treviso appartenenti ad Assindustria Venetocentro hanno raccolto l’invito rivolto dal presidente Leopoldo Destro a segnalare la disponibilità ad attivarsi per contribuire a dare risposte concrete e immediate ai bisogni delle persone in fuga dalla guerra, per la gran parte donne, bambini e anziani. In pochi giorni sono arrivate sessantasette proposto di imprese associate, che hanno messo a disposizione 24 alloggi (circa 100 posti letto) per l’accoglienza di famiglie di profughi ucraini e 190 offerte di lavoro per un’accoglienza piena, rispettosa e dignitosa delle persone nelle comunità del territorio. La stessa Assindustria aveva già messo a disposizione 5 appartamenti per l’accoglienza. “La risposta che sta arrivando dalle nostre imprese è un messaggio di vicinanza e di speranza per queste persone in fuga dalla guerra e per il loro futuro, un impegno civile e una responsabilità che è fondamento della cultura d’impresa che pratichiamo ogni giorno nelle nostre aziende. Le imprese hanno già dimostrato tante volte di essere uno straordinario baluardo di forza e di resistenza per il territorio e la comunità. Anche oggi vogliamo fare la nostra parte nell’assoluta convinzione che la guerra in Ucraina ci riguarda tutti”, sottolinea Destro. La mappa della disponibilità di alloggi o di lavoro per i profughi ucraini pervenuta al momento dalle imprese è stata trasmessa alle Prefetture di Padova e di Treviso per il necessario coordinamento e per una gestione ordinata, in sinergia con la Regione. La raccolta da parte di Assindustria Venetocentro della disponibilità delle imprese associate ad attivarsi per iniziative di sostegno ai profughi ucraini, proseguirà anche nei prossimi giorni.(Rev)