Infrastrutture: Bellanova, passo in avanti sul rilancio dello scalo merci Lecce-Surbo (2)

- "Considero la necessità di rilanciare quell'infrastruttura", dice ancora Bellanova "nel quadro di una scenario più vasto e in veloce evoluzione: dalle azioni previste nel Pnrr in fatto di cura del ferro, portualità, infrastrutture per la mobilità di merci e persone ai 5 miliardi destinati in Legge di bilancio alla velocizzazione della linea adriatica Lecce-Bologna, dalla ridefinizione delle mappe Tent-T proposte dalla Commissione europea alla presenza sempre più determinante per l'attrazione di investimenti delle due Zes Adriatica e Jonica, a maggior ragione dopo il nostro Decreto che a questi due bacini destina circa 117 milioni. Come Ministero abbiamo nuovamente confermato l'impegno a finanziare il progetto di valorizzazione e riattivazione dello Scalo con risorse nazionali. L'investimento sarà quantificato a valle della valutazione tecnico progettuale per cui abbiamo già incaricato Rfi e Sistemi Urbani". (Rin)