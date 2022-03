Ucraina: Sbarra (Cisl), siamo col popolo ucraino, la Russia ha colpito l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del 13.mo congresso regionale della Cisl Veneto, il segretario generale Luigi Sbarra ha precisato la posizione del sindacato in merito alla guerra in Ucraina. “Sulla guerra la nostra posizione è stata chiara fin dall’inizio. Siamo, senza se e senza ma, con il popolo ucraino. La Russia, aggredendo l’Ucraina, ha deciso di colpire al cuore l’Europa e i suoi valori di pace, libertà e democrazia. Deve prevalere la diplomazia. Noi come Cisl siamo impegnati con mobilitazioni e solidarietà concreta”.(Rev)