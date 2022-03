Ucraina: assessore Fvg Salute, arrivati in Romania i primi 4 camion di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati a destinazione a Suceava, in Romania, i primi quattro camion di aiuti umanitari partiti dal Friuli Venezia Giulia e destinati alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra. Lo ha reso noto con un post su Twitter il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Il Friuli Venezia Giulia c’è e farà il possibile per aiutare. Grazie di cuore al personale impegnato in questo trasporto eccezionale, carico di speranza per la pace”, ha scritto su Twitter Riccardi, pubblicando le foto dei funzionari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e del Dipartimento nazionale della Protezione civile che hanno accompagnato a destinazione il carico di aiuti. Si tratta del primo convoglio di farmaci, del valore di 1 milione e 300 mila euro, partito dalla sede della Protezione civile di Palmanova (UD), individuata quale hub nazionale di smistamento per i dispositivi sanitari e i farmaci raccolti in tutta Italia. Ieri Riccardi aveva fatto sapere che il centro di Palmanova era già pronto per allestire un secondo convoglio. (Frt)