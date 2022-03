Campania: Cammarano, Rete coi Comuni delle Aree Interne per l'accoglienza dei profughi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla scorta delle linee di indirizzo della Regione Campania e delle Prefetture, come Commissione Aree Interne vogliamo farci promotori di una rete di sostegno a favore delle popolazioni in fuga dai territori colpiti dalla guerra". È la proposta del presidente della III Commissione regionale speciale Michele Cammarano, illustrata in una lettera inviata a 154 sindaci di altrettanto Comuni delle aree interne della Campania. "Il nostro intento è di dar vita a iniziative di solidarietà concreta - ha spiegato Cammarano – partendo dalla constatazione che i territori delle aree interne siano in grado di predisporre un'accoglienza inclusiva e solidale. Per questo - è l'appello rivolto agli amministratori – intendiamo raccogliere manifestazioni di disponibilità di alloggi da destinare all'accoglienza dei profughi ucraini e di avviare iniziative per la raccolta di alimenti, medicinali e beni di prima necessità". Nella lettera ai sindaci, il presidente della Commissione Aree Interne invita inoltre a "pubblicare sui siti web di ciascun Comune un format per raccogliere le manifestazioni di interesse della cittadinanza, attraverso la compilazione di un modulo online, con la descrizione dell'offerta di accoglienza che si offre. Documentazione – si legge nella lettera - che può essere inviata alla mail istituzionale della Commissione Aree Interne, che si farà carico di inoltrarla in maniera coordinata alla Prefettura o all'assessorato regionale all'Immigrazione. Abbiamo il dovere di fare tutti la nostra parte per sostenere un popolo costretto ad abbandonare le proprie case e la propria terra. Dando vita a una rete di solidarietà, possiamo offrire a tutta questa gente la giusta accoglienza, con l'auspicio che la macchina della diplomazia possa mettere fine al più presto a questa grave crisi internazionale".(ren)