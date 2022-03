Napoli: recital bilingue italiano-ucraino alla Sanità, incasso impiegato per posti letto rifugiati guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani, alle ore 20, presso lo "Sciò drink and food", in vico Buongiorno 1 a Napoli andrà in scena un recital bilingue, ucraino e italiano. Protagonisti della serata saranno gli scrittori e i poeti della letteratura ucraina, le cui parole e opere rivivranno nelle letture di Yuliya Sanchenko e Stefano Cortese. Scopo dell’iniziativa sarà quello di far conoscere la cultura ucraina al pubblico italiano e raccogliere fondi a sostegno delle attività di beneficenza promosse dalla Rete commercianti Rione Sanità, insieme a padre Antonio Loffredo della parrocchia di Santa Maria della Sanità, per l’accoglienza e l’aiuto ai profughi ucraini in fuga dalla guerra. I proventi della serata saranno impiegati per allestire 12 posti letto per i rifugiati in fuga dalla guerra. (Ren)