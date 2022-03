Ucraina: in Piemonte parte il piano vaccinazioni per i rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani sul sito 'il Piemonte ti vaccina' sarà attiva una sezione specifica in lingua Ucraina per favorire le somministrazioni ai profughi in fuga dalla guerra. Lo ha definito ieri il Coordinamento regionale per l'emergenza profughi della Regione. Sul portale IlPiemontetivaccina.it basterà inserire nome, data di nascita e un recapito telefonico o mail personale (oppure in alternativa quelli del parente, amico o associazione che sta dando accoglienza) in modo da essere contattati a breve per fissare l’appuntamento e procedere alla vaccinazione. (segue) (Rpi)