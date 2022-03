Ucraina: in Piemonte parte il piano vaccinazioni per i rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già in corso, invece, sempre attraverso le aziende sanitarie locali, le vaccinazioni dei rifugiati presi in carico in modo diretto dal sistema regionale di Protezione Civile. Anche l'ospedale infantile Regina Margherita ha istituito un'équipe ad hoc per l'inizio del ciclo vaccinale anti-Covid dei piccoli pazienti oncologici e dei loro familiari, arrivati sabato dall’Ucraina attraverso la missione umanitaria della Regione Piemonte. Sono già stati vaccinati con la prima dose tutti coloro che sono vaccinabili, tranne i più piccoli sotto i 5 anni. (Rpi)