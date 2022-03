Balneari: Cardarelli (Comitato Salvataggio), in piazza per il no alle aste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Piazza Santi Apostoli è tutta per il no alle aste, non certo con le motivazioni di Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti, che invece stanno delegittimando la battaglia perché la loro richiesta non ribadisce il netto no alle evidenze pubbliche. Come invece facciamo noi di Comitato Salvataggio Imprese e Turismo Italiano e tutti i balneari". È quanto ha dichiarato Nando Cardarelli, presidente Comitato salvataggio imprese e turismo italiano Emiliano Favilla. "Non ci siamo mai tirati indietro di fronte alle manifestazioni, neanche questa volta. Siamo in piazza per ribadire il nostro secco no alle evidenze pubbliche, uno slogan che è supportato da elementi giuridici che siamo pronti a usare in tutte le sedi. Sib e Fiba non rappresentano il volere della base dei balneari, perché prendono delle decisioni dall’alto nei vertici di presidenza non condivise con la base e oggi la base ha dimostrato, con la piazza piena di bandiere nere, con scritto no alle aste, di essere contraria a quello che portano avanti nelle sedi politiche. Sib e Fiba - prosegue - non sono investiti della fiducia di balneari e la politica deve ascoltare tutti. Con le soluzioni che portano avanti come i paletti e il valore commerciale si aiuterà solo una piccola parte del sistema balneare italiano, cioè i più grossi, le grandi imprese turistiche del Veneto e manderanno invece a morte certa gli stabilimenti balneari più piccoli, che rappresentano la quasi totalità. Il Comitato li vuole salvare tutti. Sib e Fiba hanno saputo solo dividere la piazza, infatti si vede oggi che ci sono dei balneari ignari, tenuti all’oscuro e altri invece che da 12 anni portano avanti il No alle aste con orgoglio, sicurezza e determinazione, la stessa sicurezza che gli deriva dal sapere di essere nel giusto”. (Com)