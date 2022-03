Napoli: rapine a 6 esercizi commerciali in pochi mesi, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Napoli hanno arrestato 2 soggetti, un 24enne e un 23enne, ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso. Dalle indagini è stato possibile far emergere che gli indagati avrebbero commesso rapine, mediante l'uso delle armi, in 6 diversi episodi, tra il mese di luglio e quello di ottobre 2020, nei confronti di ad altrettanti esercizi commerciali siti nel quartiere Fuorigrotta per un refurtiva di circa 13.600 euro in contanti.(Ren)