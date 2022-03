Veneto: Zaia, Covid in fase calante, togliere restrizioni da aprile

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- A margine del 13.mo congresso regionale della Cisl Veneto, il presidente della Regione Luca Zaia è intervenuto sul tema del Covid. “Abbiamo ancora un migliaio di pazienti in ospedale, cui una settantina in terapia intensiva. La piccola recrudescenza in una fase che è comunque calante. Grazie ad una copertura vaccinale dell’89,4 per cento, anche i 3-4 mila casi quotidiani non comportano ospedalizzazioni. Spero che le restrizioni se ne vadano col 31 marzo, dobbiamo tornare alla normalità, come stanno facendo altri Paesi”.(Rev)