Ucraina: Zaia, questi sono profughi veri

- A margine del 13.mo congresso regionale della Cisl Veneto, il presidente della Regione Luca Zaia è intervenuto sul tema dell’accoglienza dei profughi ucraini. “I profughi ci sono e non escludo che in Veneto potrebbero arrivarne tra 40 e 50 mila. Arrivano donne e bambini, profughi veri, non come quelli di flussi migratori arrivati in maniera discutibile. Siamo davanti profughi di guerra, come ci confermano le immagini che ci arrivano in tempo reale dall’Ucraina”.(Rev)