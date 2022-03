Piemonte: su espropriazioni sì condizionato del Consiglio delle autonomie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità che ha come primo firmatario il consigliere regionale della Lega Piemonte Valter Marin ha ricevuto un parere favorevole ma condizionato da parte del Consiglio delle autonomie locali. Il Cal ha formulato alcune richieste di approfondimento su alcune questioni tecniche, per evitare delle difficoltà nell'applicazione della norma e scongiurare l'aumento dei contenziosi. (Rpi)