Piemonte: aperti bandi nomine Atc e associazione Patrimonio paesaggi vitivinicoli

- La Regione Piemonte ha aperto oggi le candidature per la nomina dei rappresentanti di due enti territoriali. La prima riguarda la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la casa (Atc) del Piemonte Centrale. Mentre la seconda è legata alla nomina di due membri del Consiglio di amministrazione dell'associazione per il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Le scadenze per candidarsi sono fissate rispettivamente al 25 marzo 2022 e all'11 aprile 2022. (Rpi)