Torino: ogni commessa acquisita da imprese aerospazio porta 4 posti di lavoro

- Ogni nuova commessa acquisita da imprese che operano nella filiera dell'aerospazio, porta ad un incremento di 4 nuovi posti di lavoro. E' questo il dato significativo portato dall'evento organizzato questa mattina all'auditorium Energy center del Politecnico di Torino, che avvicina la Città alla prossima fiera internazionale A&T che si svolgerà dal 6 all'8 aprile all'Oval Lingotto. "L’impegno del Dap è di facilitare l’incontro e le sinergie tra le grandi aziende e le PMI per affrontare le grandi sfide attuali - ha affermato Fulvia Quagliotti, presidente del Distretto aerospaziale del Piemonte -. È importante che il territorio, supportato dalle Istituzioni, sia in grado di rispondere alle grandi chiamate sui progetti che riguarderanno il futuro dell’aerospazio cercando anche di assicurare i finanziamenti necessari al fine di consentire l’atterraggio di progetti utili alla crescita economica e professionale del territorio". (segue) (Rpi)