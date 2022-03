Infrastrutture: Bellanova, passo in avanti sul rilancio dello scalo merci Lecce-Surbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che il bando per la vendita dello scalo merci Lecce-Surbo sia andato deserto non l'ho mai considerato come la parola fine rispetto al destino di un'infrastruttura strategica per i sistemi produttivi e per la mobilità delle merci in Puglia e nel Mezzogiorno. Piuttosto una battuta di arresto. Per questo avevo già assunto l'impegno di un incontro con Gruppo Fsi, Sistemi Urbani, Regione Puglia, Struttura Tecnica Mims, per una valutazione del percorso di rilancio. E questo è stato il tema del confronto svoltosi questa mattina". Lo sottolinea la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova al termine dell'incontro odierno, in video conferenza, con il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione Mims professor Giuseppe Catalano; l'Amministratore delegato di Sistemi Urbani, Gruppo Fs, Umberto Lebruto; il direttore commerciale Rfi Cristian Colaveri; l'Assessore alle attività produttive della Regione Puglia Alessandro Delli Noci; la direttrice del Settore Sviluppo Economico Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio. (segue) (Rin)