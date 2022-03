Scuola: parte 'compiti@casa', progetto De Agostini e Università contro dispersione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' partita la seconda edizione di 'compiti@casa', l'iniziativa nata nel 2021 dalla collaborazione tra l'Università di Torino e la Fondazione De Agostini per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. Il progetto ripartirà a Milano, Torino e Novara e si estenderà per la prima volta a Roma e Napoli. L'iniziativa offre sostegno nell'apprendimento delle materie umanistiche, della matematica e delle discipline scientifiche mediante un’attività di studio pomeridiano rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo grado affiancati dagli studenti dell’Università in qualità di tutor. (segue) (Rpi)