Napoli: molesta donna in parcheggio scuola a Pozzuoli, arrestato

- A Pozzuoli, in provincia di Napoli, un 51enne avrebbe tentato di violentare una donna nei pressi del parcheggio pubblico vicino all'istituto scolastico Ipseoa "Lucio Petronio". L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. Ad avvertire i militari è stata la vittima in stato di shock. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna di 41 anni, dopo aver accompagnato il figlio a scuola, avrebbe notato l'indagato, pregiudicato, che si sarebbe messo davanti alla vettura. In seguito il soggetto avrebbe iniziato ad offenderla con frasi oscene e avrebbe preteso di entrare in auto, tentando di forzare la portiera. Quando i carabinieri sono intervenuti, il 51enne è stato trovato ancora lì, davanti all'auto, dove la donna si era rifugiata per chiamare i militari. Il 51enne è stato arrestato ed è ora in carcere in attesa di giudizio. (Ren)