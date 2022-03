Torino: Montaruli (Fdi) su operazione no Tav, chiudere centro sociale Askatasuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non servivano le operazioni di polizia di stamattina per sapere che il centro sociale Askatasuna e’ un pericolo per la città. Bene l’intervento delle Forze dell’Ordine ma il problema rimane politico: non si può ammettere un luogo che da sempre è al centro di azioni violente. Askatasuna è un pericolo per la città in uno stabile della città, una beffa e un insulto ai torinesi. Il sindaco chieda immediatamente lo sgombero. Sottoporremo ancora una volta al Ministro l’esigenza di chiudere il centro sociale. Lo ha affermato la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli parlando dell'operazione Digos che si è svolta stamattina a Torino contro il centro sociale Askatasuna, per gli attacchi svolti negli scorsi mesi dagli attivisti contro il cantiere Tav. (Rpi)