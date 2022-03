© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, a Sant'Anastasia, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 46enne del Parco Verde di Caivano (Na) trovato a bordo della sua utilitaria con 5,8kg di hashish. La droga, sequestrata, era stata suddivisa in 58 involucri. L'indagato è stato trasferito in carcere ed è in attesa di giudizio. (Ren)