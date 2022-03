Veneto: Zaia, il governo dirotti alcuni fondi del Pnrr sui costi dell’energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del 13.mo congresso regionale della Cisl Veneto, il presidente della Regione Luca Zaia è intervenuto sul tema della crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina. “Siamo in un scenario nuovo, con una guerra che ci tocca da vicino. Ne vediamo le ricadute su mercati finanziari e globali. Il problema va risolto alla base, con un cessate il fuoco e il ritorno alla pace. C’è poi il problema delle fonti energetiche, sui cui l’Italia deve fare un programma per essere autonoma. In questa fase è necessario che il governo intervenga, anche dirottando fondi del Pnrr su imprese e lavoratori”.(Rev)