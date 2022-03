Torino: no Tav, oltre 10 misure cautelari per i manifestanti di Askatasuna dopo scontri cantiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'operazione coordinata dalla Procura di Torino assieme alla Digos ha eseguito questa mattina oltre 10 misure cautelari per i manifestanti di Askatasuna, compreso il leader Giorgio Rossetto che è finito in carcere. Le accuse contro i volti del centro sociale torinese sono legate alla vicenda no Tav e in particolare agli scontri che sono scoppiati in Val Susa negli scorsi mesi. Il materiale video-fotografico raccolto dalla Polizia, mostra i ripetuti attacchi ai cantieri Tav di Chiomonte e San Didero con materiale infiammabile, pietre, fionde e altri strumenti da lancio artigianali. (Rpi)