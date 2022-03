Campania: Rescigno (Fd'I), balneari, si proceda con riconoscimento valore aziendale e validità proroghe già rilasciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riforma delle concessioni demaniali marittime produrrà, soprattutto in Campania, una terra a forte vocazione turistica, una ecatombe occupazionale ed economica, con la perdita di migliaia di posti di lavoro. Fratelli d’Italia è al fianco dei balneari, che domani saranno in piazza a Roma per protestare contro un provvedimento scellerato. Chiedo alla giunta regionale campana, guidata dal presidente Vincenzo De Luca, di muoversi, come già fatto dalle Regioni Abruzzo, Calabria e Puglia, in due direzioni: il riconoscimento del 'valore aziendale', ossia la richiesta da parte degli operatori di individuare nel valore commerciale dell’attività in scadenza il parametro per la determinazione degli indennizzi e la validità delle proroghe già rilasciate in applicazione della legge Madia”. Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia, Carmela Rescigno, componente della commissione Turismo della Regione Campania. (Ren)