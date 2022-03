Veneto: donate 1.600 paia di calzature donate agli empori solidali dai calzolai italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state simbolicamente consegnate oggi 1.600 paia di calzature, nell’ambito del “Progetto Pollicino”, promosso dall’Associazione Calzolai Italiani. La donazione è stata ricevuta a Venezia, dall’assessore regionale alla Sanità e alle politiche sociali, Manuela Lanzarin che ha incontrato il segretario dell’associazione, Alessio Fiorilla, Coinvolgendo direttamente anche i clienti, sono state raccolte scarpe ancora in ottimo stato, che sono state rigenerate, sanificate, inscatolate in una nuova confezione e consegnate ai centri individuati per la distribuzione. In Veneto saranno messe a disposizione di chi ne necessita tramite la rete degli Empori solidali. “Si tratta di veri punti di riferimento per tante famiglie che possono accedere a beni di prima necessità senza oneri. Vantiamo una rete capillare sul territorio che conta 26 empori in vari ambiti territoriali, che negli ultimi tre anni è stata sostenuta dalla Regione con finanziamenti per circa 2,5 milioni. L’attività degli empori è collegata principalmente alla distribuzione di generi alimentari, ma anche i farmaci e il vestiario rappresentano una parte importante dell’attività distributiva”, spiega l’assessore alle Politiche sociali Manuela Lanzarin. Il Veneto si è affermato tra i veri protagonisti di questa iniziativa di solidarietà, raccogliendo più di un terzo delle 4.100 paia di calzature messe insieme a livello nazionale. “La prima edizione era sta fatta con le giacenze delle botteghe, scarpe riparate, ma non ritirate. Erano1500 paia consegnate in Piemonte agli asili notturni. Vogliamo rafforzare l’idea di consolidare la parte solidale della nostra categoria. L’altro progetto è sul riparo, per aggiustare le scarpe in ottica “green”. L’associazione è nata un anno fa e ha già fatto donazioni anche in Lombardia, Calabria e Sardegna. Puntiamo ad allargarci in tutta Italia. Per noi è un vanto riuscire a fare un’operazione come questa”, spiega Fiorilla, segretario di Calzolai Italiani”.(Rev)