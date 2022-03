Veneto: associazione calzolai italiani dona 1.600 paia di calzature per gli empori solidali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione nazionale calzolai ha donato alla Regione Veneto 1600 paia di scarpe rigenerate. Il segretario Alessio Fiorilla spiega il senso del progetto”Pollicini”: “La prima edizione è stata lo scorso anno e l'abbiamo fatta con la rimanenza dei nostri laboratori. Abbiamo raccolto circa 1500 paia che sono state donate agli asili notturni del Piemonte. Quest'anno invece abbiamo creato per la seconda edizione la raccolta anche dai nostri clienti che hanno portato nei nostri punti raccolta le scarpe che non utilizzavano più. Noi abbiamo le abbiamo pulite, sanificate, imbustate. Siamo arrivati a 4100 in tutta Italia e nel Veneto c’è stata la raccolta maggiore, con queste 1600 paia che abbiamo deciso di donare agli empori solidali della Regione”.(Rev)