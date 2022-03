Energia: Confesercenti, da lunedì protesta benzinai per caro-carburante, impianti al buio nelle ore notturne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da lunedì 14 marzo i benzinai Piemontesi, come nel resto d'Italia, organizzeranno una protesta contro il caro-carburante. Gli impianti carburanti con self-service rimarranno al buio nelle ore notturne. Lo ha annunciato Faib-Confesercenti. "Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi, e ora siamo costretti a farlo. Benzina e gasolio aumentano, ma il ricavo dei benzinai rimane fisso -ha affermato il presidente Enzo Nettis-. Sono circa 3 centesimi e mezzo al litro: qualunque sia il costo dei carburanti, non guadagnano in centesimo in più. (segue) (Rpi)