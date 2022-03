Energia: Confesercenti, da lunedì protesta benzinai per caro-carburante, impianti al buio nelle ore notturne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In compenso, i litri erogati diminuiscono proprio a causa dell'incremento dei prezzi e i costi di gestione aumentano: l'aumento medio delle bollette elettriche per i nostri impianti è del 135 per cento; in un anno sarebbero 10 mila euro in più per ciascun un impianto. Così si mette a rischio la sopravvivenza stessa di molte imprese. Siamo coscienti che la nostra decisione potrà comportare qualche disagio per i consumatori, ma siano anche convinti di avere la loro solidarietà, perché noi e loro siamo ugualmente vittime di questa situazione", ha concluso Nettis. (Rpi)