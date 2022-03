Rpt- Napoli: domani deputato Cantalamessa (Lega) a Sant'Antimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa, in rappresentanza della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie di cui è capogruppo, parteciperà domani alle ore 11 a Sant'Antimo (Na) - comune del napoletano sciolto per infiltrazioni camorristiche attualmente amministrato dalla Commissione Straordinaria - alla cerimonia di intitolazione del piazzale antistante la Stazione ferroviaria al Magistrato siciliano Rosario Angelo Livatino, ucciso nel 1990 in un agguato di mafia e giudice simbolo della lotta alla criminalità organizzata". L'annuncio in una nota. (Ren)