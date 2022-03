Veneto: Gianmichele Passarini rinconfermato alla presidenza di Cia Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di un lungo e partecipato dibattito a Padova è stato riconfermato alla guida di Cia Veneto il presidente uscente Gianmichele Passarini, che ha ottenuto 66 voti, rispetto ai 35 raccolti all’ex presidente di Cia Padova Roberto Betto. “E’ stato un percorso lungo. Questo dimostra che all'interno di Cia c'è vivacità, ci sono idee, ci sono fermenti quindi il fatto che oggi noi siamo arrivati ad esprimere la votazione anche con due candidati non è un fatto negativo ma un elemento che ci porta a pensare che l'associazione è viva. In questo nuovo mandato io devo tener conto di queste cose e comportarmi di conseguenza. Dobbiamo agire immediatamente sulle necessità primarie del settore che sono legate a questa situazione di guerra, il costo di energia e delle materie prime. Poi c’è il futuro, ovvero il ruolo che possiamo rivestire all’interno della sfida della transizione ecologica. Dobbiamo rivalorizzare la figura dell’agricoltore, metterlo come perno centrale ma non solo per quanto riguarda i doveri, ma anche per la redditività che gli deve essere riconosciuta”, ha dichiarato Passarini subito dopo la proclamazione. Cia Veneto conta 35mila aziende associate in tutta la regione. Il comparto dà lavoro a circa 912mila addetti, con un valore della produzione agricola pari a 6,4 miliardi di euro.(Rev)