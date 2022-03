© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino quotidiano di Azienda Zero della Regione Veneto registra 3982 nuovi casi di positività al Covid-19, e un numero di poco superiore di uscite dall’isolamento. Il totale degli attualmente positivi resta così stabile, poco sopra quota 41 mila. I decessi sono stati 14. Diminuiscono i ricoveri in are medica (884, 29 in meno rispetto a ieri) e in terapia intensiva (67, 6 in meno).(Rev)