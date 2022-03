Ucraina: quattro bimbi oncologici e le loro madri in arrivo all’azienda ospedaliera di Verona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriveranno tra stasera e domani all’Azienda Ospedaliera di Verona, 4 bambini ucraini malati di tumore, provenienti dalla città di Kharkiv, prelevati da una missione umanitaria composta da una squadra ABEO di Verona, da personale medico e infermieristico di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale della Donna e del Bambino del direttore Simone Cesaro, comprendenti il coordinatore infermieristico del reparto di Oncoematologia Pediatrica, dott. Alberto Castagna, la dott.ssa Maria Pia Esposto, e dal personale paramedico della Croce Verde di Verona, coordinato dal prof. Dario Mastrapasqua e dal dott. Davide De Petris. Ne dà notizia il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che si è tenuto in stretto contatto con il Direttore Generale dell’AOUI scaligera, Callisto Bravi. I bimbi sono accompagnati dalle loro mamme e in alcuni casi da altri familiari (una nonna, un fratellino e una sorellina). Inoltre, sarà anche accolta una sorella di un paziente ucraino già a Verona per ricongiungersi con la famiglia ucraina. L’intervento è coordinato congiuntamente con l’AOUI, nella persona del direttore generale, dott. Callisto Bravi e dalle associazioni umanitarie Il Ponte – Mict e la Paul O’Gorman Lifeline. Il pullman che accompagna il convoglio umanitario è messo a disposizione da ATV, grazie alla disponibilità del presidente, Massimo Bettarello e direttore generale, Stefano Zaninelli e all’azienda collaboratrice Peschiera Viaggi. “Una bella squadra che ha reso possibile questa iniziativa significativa con slancio e professionalità. L’AOUI di Verona ha dato una risposta forte e generosa ad una delle peggiori atrocità causate dalla guerra in Ucraina, come l’impossibilità di proseguire in loco le cure oncologiche a questi piccoli doppiamente sfortunati”, commenta Zaia.(Rev)