Veneto: caro carburanti, Confartigianato registra aumenti del 60 per cento in un anno

- Con la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali, gli aumenti delprezzo dei carburanti diventano insostenibili (in una settimana l’aumento è stato del 20%) per la categoria degli autobus operator ridotta allo stremo. Servono rimedi urgenti come un intervento temporaneo sull’Iva, una defiscalizzazione e poi un taglio alle accise. E, per chi lavora con il pubblico, clausole di revisione prezzi e la compensazione negli appalti pubblici come avvenuto per l’edilizia. Li chiede Daniele Rigato Presidente di Confartigianato Bus Operator di Confartigianato Imprese Veneto. “È un ciclone quello che sta investendo il nostro servizio di trasporto che conta ben 837 aziende che occupano 1.610 addetti. Gli aumenti vertiginosi di questi ultimi mesi delle materie prime, di luce e gas, riguardano anche il gasolio per autotrazione, che è ancora largamente il carburante più diffuso che fa muovere i nostri mezzi. L'aumento del prezzo del diesel alla pompa era un anno fa di 1,35 al litro è arrivato in queste ore ad una media di 2,156 euro (+ 59,9 per cento)”. Il costo del pieno per uno scuolabus è passato da 270 a 432 euro che non possono, secondo Confartigianato, essere scaricati sui Comuni. "Oggi è ancora più urgente porre subito rimedio alla drammatica situazione che potrebbe far diventare conveniente per le imprese spegnere i motori anziché continuare a viaggiare in perdita con conseguenze devastanti per la ripresa economica in atto. Ci appelliamo infine alle amministrazioni chiedendo di inserire nei contratti la clausola revisione prezzi e la compensazione negli appalti pubblici come avvenuto per l’edilizia per sterilizzare il caro gasolio”, conclude il presidente.(Rev)