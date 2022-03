Campania: Malafronte (Cpfc), subito tavolo in Prefettura per scongiurare vendita abusiva di fiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore dei fiori è uno dei comparti più colpiti dal fenomeno dell'abusivismo commerciale che si è intensificato, purtroppo, ancora una volta in occasione delle ricorrenze. La festa dell'8 marzo ne è stata la dimostrazione con tanti abusivi presenti agli incroci e lungo le strade che vendono merce di dubbia provenienza. A tal proposito chiediamo al Prefetto di valutare la convocazione di un tavolo per discutere del fenomeno e allo stesso tempo di intensificare i controlli da parte delle forze dell'ordine per tutelare il commercio regolare e stroncare un fenomeno che penalizza le nostre aziende", è quanto ha chiesto in una nota Vincenzo Malafronte, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani.(Ren)