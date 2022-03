Campania: con Pnrr via a riforma medicina territoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè della riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a partire dalla proposta del Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e tutt’altro che concorde. Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e medio periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting specifico su questo tema nell’ambito della Winter School 2022 di Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson e Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare filiere di diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e all’offerta al di fuori delle strutture previste dal Pnrr, in primis le farmacie di servizio. Collante delle varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della telemedicina e dell’Ict, tramite collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari". (segue) (Ren)