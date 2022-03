Ucraina: Lanzarin (assessore Veneto), ci coordiniamo col governo per affrontare l’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin, interpellata da Agenzia Nova sulle azioni messe in campo per affrontare l’emergenza umanitaria ucraina ha dichiarato: “Ieri abbiamo fatto un incontro coi ministri Lamorgese, Gelmini, Bianchi per cercare di coprire tutti gli ambiti e per capire come attrezzarci. Abbiamo capito che i numeri sono in aumento, lo vediamo già in questi giorni. C'è sicuramente la questione della prima accoglienza quindi i posti resi disponibili da comuni e prefetture. C'è il problema sanitario perché purtroppo sappiamo che ci sono già riscontrate delle positività al Covid, con tutte le conseguenti misure di isolamento e anche rispetto alle altre tipologie di vaccini che oggi questa popolazione ha. Poi c'è anche un problema legato ai minori, alla scuola e all’integrazione, per far sì che questi bambini possano poi proseguire l'anno scolastico. Ci sono minori non accompagnati, anche orfani. Si sta cercando di avere una visione generale ma soprattutto di essere pronti a dare le risposte puntuali ad ogni settore e categoria, per aiutare questo popolo molto in difficoltà, specialmente mamme e bambini che stanno scappando da una guerra che nessuno di noi pensava possibile e che tutti condanniamo”.(Rev)