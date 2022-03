Torino: Andorno (Sagat Aeroporto), in estate offerta voli più ampia di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'estate avremo il network di voli più ampio di sempre. Lo ha annunciato in II e V Commissione congiunta del Consiglio comunale di Torino, l'amministratore delegato di Torino Airport-Sagat Andrea Andorno, parlando delle proiezioni dell'aeroporto di Caselle per la stagione estiva 2022. "Avremo 62 destinazioni - ha continuato Andorno -, in aumento rispetto alle 43 servite nella stagione estiva 2021 e alle 47 nell'estate del 2019. Anche le frequenze sono in forte incremento, a +46 per cento rispetto al 2019. A livello di posti offerti, Torino Airport si attesta al primo posto per crescita, distanziandosi dalla media con un incremento di 48 punti percentuali. Così come sulle rotte offerte, con un incremento di 59 punti", ha concluso. (Rpi)