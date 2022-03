Veneto: Confindustria, contro il caro energia servono impianti da fonte rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del "caro energia" prende posizione, con una nota ufficiale, Confindustria Veneto, chiedendo di promuovere la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile. La Regione Veneto ha affermato in più occasioni la volontà di intervenire in maniera decisa sull'argomento, ma, secondo gli industriali veneti, rimangono alcune valutazioni che sembrano poco coerenti con le urgenti logiche di sviluppo del settore, anche a causa di posizioni ideologiche su alcune fonti energetiche rinnovabili. Sono infatti al vaglio del Consiglio regionale due progetti di legge, uno sul fotovoltaico e l'altro sull'idroelettrico che di fatto, anziché facilitare la realizzazione di impianti nel pieno rispetto delle norme nazionali vigenti in materia, introducono vincoli o limiti ulteriori che rischiano di rallentare (se non di impedire tout court) la realizzazione o la prosecuzione dei lavori per la produzione di energia pulita. “Abbiamo evidenziato - dichiara il Presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro - che per ottenere i necessari permessi gli impianti da fonte rinnovabile devono passare il vaglio di procedimenti autorizzazione complessi ed articolati al fine di valutarne gli impatti sull'ambiente e sul territorio. Tali regole, che hanno l’obiettivo di contemperare le esigenze ambientali e quelle produttive ed energetiche, esistono e vanno applicate con rigore. Quello che è da evitare è di introdurre a livello locale ulteriori vincoli o limiti che in maniera aprioristica impediscano la realizzazione di investimenti nel settore”. Confindustria Veneto chiede di mettere in atto a livello regionale una strategia concreta che consenta da un lato di accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi in corso e dall'altro di semplificare, promuovere e sostenere la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in modo da essere un po’ meno dipendenti dalle forniture estere per il futuro.(Rev)