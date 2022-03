© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ringrazio di cuore le 1800 famiglie Piemontesi che in pochissimi giorni hanno già dato la propria disponibilità ad accogliere a casa propria chi sta fuggendo dalla guerra in Ucraina. Lo scrive su Facebook il governatore del Piemonte Alberto Cirio, commentando il successo dell'avviso pubblico comunicato negli scorsi giorni sul sito della Regione per accogliere i profughi in fuga dalla guerra.