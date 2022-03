Piemonte: sindaci in commissione Trasporti, riattivare Chivasso-Asti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella ferrovia ha 100 anni di storia per costruirla sono stati investiti ingenti fondi pubblici, nel 1994 per l'alluvione è crollato il ponte a Chivasso che è stato ricostruito, adesso sarebbe davvero un peccato lasciare perdere tutto. Lo hanno affermato i sindaci dei territori Piemontesi coinvolti dalla ferrovia bloccata dal 2012 tra Chivasso e Asti, che questa mattina sono intervenuti in commissione Trasporti nel Consiglio regionale del Piemonte. "C'è bisogno di investire sulla ferrovia per i pendolari e gli studenti che abitano in zona, ma anche per liberare le strade dal traffico e quindi migliorare la qualità dell'aria. Vogliamo sapere le reali intenzioni politiche della Regione Piemonte su questo tema", hanno concluso i sindaci. (segue) (Rpi)