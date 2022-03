Veneto: Lanzarin (assessore sanità), per il Covid numeri buoni ma non abbassiamo la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin, interpellata da Agenzia Nova sull’appiattimento del calo dei contagi da Covid-19, ha dichiarato: “Noi abbiamo numeri tutto sommato buoni, che ci proiettano in una dimensione di tranquillità e serenità, ma non di abbassamento della guardia. Dobbiamo ancora essere molto attenti, utilizzare le precauzioni, la mascherina in primis quando siamo soprattutto all'interno oppure in luoghi affollati. Bisogna anche continuare con la vaccinazione per cercare di convincere le persone che non si sono vaccinate. I lievi aumenti registrati in questi giorni possono essere legati all'arrivo di persone positive dall’Ucraina, dove la copertura è attorno al 35%. Diciamo che l'emergenza sanitaria pandemica noi pensiamo che sia alle spalle, mantenendo un occhio di attenzione, senso di responsabilità soprattutto ai i nostri comportamenti personali”.(Rev)