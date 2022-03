Veneto: avanzano i lavori di miglioramento della strada "di Alemagna" a Longarone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori di Anas per il miglioramento prestazionale e funzionale della strada statale 51 "di Alemagna" nel tratto urbano di Longarone, in provincia di Belluno, facenti parte del piano straordinario di potenziamento della viabilità per Cortina. Come spiega una nota di Anas, per consentire l'avanzamento dei lavori di rettifica plano altimetrica del tracciato e di allargamento della sede stradale del tratto tra la stazione ferroviaria di Longarone e lo svincolo di Castellavazzo, sono previste limitazioni alla circolazione stradale nei pressi di via Uberti. A partire da giovedì 10 marzo sarà chiuso al traffico, per chi viaggia in direzione Cortina d'Ampezzo, il tratto incluso tra il km 49,600 ed il km 51,950 di attraversamento dell'abitato di Longarone. Il traffico sarà deviato sulla adiacente viabilità comunale.(Rev)