- Nei primi dieci giorni sono stati somministrati 1.304 vaccini proteici Novavax in Piemonte e 9.189 quarte dosi, di cui 1.373 inoculate oggi. In generale, sono 5.835 le persone che in dato odierna hanno ricevuto il vaccino. Di queste, 3.050 hanno fatto la terza dose. (Rpi)