Campania: con Pnrr via a riforma medicina territoriale (3)

- Sul tema “Pnrr in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni, presidente Agenas e consigliere del presidente della giunta regionale per la Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste parole: “Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli, sono giorni difficili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano nuove sfide nel campo della digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni di euro dal Pnrr, con l’obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania c’è una messa in sistema della digitalizzazione della sanità importante”. Antonio Postiglione, direttore generale tutela salute per coordinamento sistema sanitario regionale ha spiegato: “La sanità per il domani vive un momento storico. Sta cambiando su molti livelli e il processo di cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento delle norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina territoriale abbiamo una strutturazione della medicina convenzionata che conta oltre 3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta che ci permette di arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”. (Ren)