Napoli: Borrelli (Europa Verde), corso Vittorio Emanuele strada a rischio

- "Il corso Vittorio Emanuele si conferma una strada a rischio viabilità dato l'alto numero di incidenti che vedono coinvolti centauri e automobilisti. Negli ultimi giorni ce ne sono stati diversi. Nel computo va sicuramente messo in conto la guida azzardata e poco rispettosa dei codici della strada ma anche l'effettiva percorribilità. Si tratta di un'arteria indispensabile che attraversa la città da un capo all'altro e vanno fatte tutte le opportune valutazioni e interventi necessari a garantirne le massime condizioni di sicurezza cosa che attualmente non avviene. Stop ai cantieri eterni, alle macchine parcheggiate sui marciapiedi e in doppia fila e in curva, che costringono i pedoni a camminare sulla carreggiata e cura per il manto stradale per anni pericolosamente scivoloso. Napoli ha poche strade ampie è necessario vietare che lo spazio delle carreggiate venga occupato piratescamente. Un appello alla prudenza di chi si mette alla guida non guasta mai, i veicoli possono essere strumenti di morte. E' il caso del centauro 34enne deceduto a Fuorigrotta, dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente una macchina gli avrebbe tagliato la strada". Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. (Ren)