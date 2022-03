Veneto: agli empori solidali 1.600 paia di calzature donate dai calzolai italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontrando l’associazione nazionale calzolai, che ha donato alla Regione 1600 paia di scarpe rigenerate, l’assessore regionale alla Sanità e alle politiche sociali, Manuela Lanzarin ha dichiarato: “Sicuramente noi siamo un popolo che ha il volontariato la solidarietà nel Dna, e lo testimonia il progetto Pollicino dell’associazione dei calzolai italiani che donano, dopo averle rigenerate, queste scarpe che saranno utilissime e che saranno distribuite in tutti i nostri 26 empori sociali e solidali che sono dei presidi in cui distribuiamo eccedenze alimentari, vestiario e quant'altro ma sono anche luoghi fisici, di incontro e relazione dove le persone vengono prese in carica e poi integrate nella vita sociale”.(Rev)